Tornano i corsi universitari al Cus Pisa | al via la stagione 2024-25

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal prossimo 9 settembre apriranno le iscrizioni aidel Cus. Anche quest’anno si rinnova la ricca offerta sportiva per tutta la cittadinanza, e in particolare per la comunitàa, a cui il Centro dedica una specifica attenzione. Il primo periodo di attività dei