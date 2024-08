The Batman – Parte 2 | Zoë Kravitz sul ritorno di Selina Kyle Catwoman | C’è molto altro da esplorare

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024) The2: Zoësuldi: “C’èda” Thedi Matt Reeves ha introdotto nuove versioni di alcuni personaggi classici della DC Comics, tra cui, la felina nemica del Crociato incappucciato con il quale nasce però poi un rapporto sentimentale. Interpretata da Zoësi infiltra nell’Iceberg Lounge del Pinguino nel tentativo di rintracciare la sua coinquilina Annika. In seguito, è stato rivelato che la ragazza era in realtà la figlia di Carmine Falcone., come noto, tornerà per The2, ma non sa esattamente quando indosserà di nuovo la tuta da gatto. “Matt Reeves entra nel suo tunnel quando scrive”, racconta l’attrice/regista a Collider.