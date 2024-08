Tenta di violentare la cugina arrestato 28enne di Ispica Ragusa Bloccato da una coppia dopo avere caricato la vittima in auto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un giovane di 28 anni, di), è statodai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di una giovane. L’indagato avrebbeto, nella zona dell’area portuale di Pozzallo, di caricare la ragazza inper condurla in un luogo appartato. La reazione dellaha attirato l’attenzione di unache transitava in. I due si sono fermati e hanno