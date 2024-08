Tenta di uccidere il figlio strangolandolo uomo arrestato a Imola

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prima ha lanciato addosso aluna sedia, poi lo ha buttato a terra e, con un ginocchio premuto sul petto, gli ha messo le mani al collo cercando di strangolarlo. Non sono state per il momento chiarite le ragioni di una aggressione in famiglia avvenuta in un bar di, nel Bolognese, dove undi 46 anni hato diil16enne. Prima di essere, l’se l’è