Tennis | US Open Qualificazioni Passaro eliminato al secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 23enne perugino si è arreso in due set al francese Grenier NEW YORK (STATI UNITI) - Francescoesce di scena aldelle qualificazione dell'Usmaschile, ultimo Slam stagionale sul cemento di Flushing Meadows. Il 23enneta perugino, n.147 ATP, si è arreso in due set a