Tennis | Us Open Bellucci supera primo turno qualificazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si ferma, invece, l'altro italiano che ha giocato nella notte, Matteo Gigante ROMA - Mattiailnelledel singolare maschile degli Us, quarta prova stagionale del Grande Slam, in scena sul cemento di New York. Ilta 23enne, numero 102 del mondo, h