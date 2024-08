Tennis | Torneo Winston-Salem Sonego ai quarti si ferma Darderi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilta torinese supera ottavi e avanza per ritiro del prossimo avversario Shang ROMA - Lorenzoavanza al "Open",Atp 250 organizzato dal 2011 all'interno del Wake ForestComplex, l'ultimodel circuito in preparazione degli Us Open. Ilta torinese,