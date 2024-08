Tavernola Bergamasca incidente tra auto e moto | grave centauro 41enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Bergamo), 21 agosto 2024 –stradale, questa mattina poco dopo le 7.30, a: un’si è scontrata con unain località Casella. Alla guida dell’un anziano di 93 anni che procedeva lungo via Mora a bordo di un Fiat Doblò in compagnia della moglie di 67 anni. Ad un’intersezione con la Sebina Occidentale (SS469), la vettura si sarebbe scontrata con unaHonda guidata da un. Violento l’impatto tra i due mezzi, ma ad avere la peggio è stato il. Ilè stato elitrasportato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La moglie del conducente dell’è stata invece ricoverata in codice giallo all’ospedale di Seriate per accertamenti. Oltre all’elisoccorso decollato da Bergamo, sul luogo dell’sono intervenute anche due ambulanze e un’medica.