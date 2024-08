Tabellone qualificazioni maschili US Open 2024 | presenti ben 6 azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilmaschile delleallo US, che prenderà il via ufficialmente la prossima settimana. In corsa per un posto nelprincipale ci sono ben sei: si tratta di Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Stefano Napolitano, Mattia Bellucci, Matteo Gigante e Francesco Passaro. Nessuno di loro ha mai superato i tre turni di qualificazione in carriera sul cemento di Flushing Meadows, ma la speranza è che almeno un paio di loro riescano a sbloccarsi. Di seguito la parte diin cui sono inseriti gli. IL PROGRAMMA DELLEDI USSECONDO TURNO Napolitano vs Kasnikowski Escoffier vs (24) Bonzi (12) Bellucci vs Gomez Majchrzak vs (26) Galan Wong vs Hsu Grenier b. Passaro 6-2 6-0 PRIMO TURNO (1) Tirante b. Popko 3-6 6-1 6-2 Schwartzman b. Pellegrino 7-5 6-3 Gaubas b. Rincon 6-3 6-2 (23) Gasquet b.