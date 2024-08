Supertennis trovato l’accordo con Sky | trasmetteranno insieme lo Us Open

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pace fu. Sky e(il canale della Fitp) hanno finalmenteun accordo per i diritti televisivi del tennis. Sky trasmetteràa Supetennis lo Us, mentretrasmetterà tutti i tornei Wta (tennis femminile). L’annuncio: Sky Italia e Sportcast – la società che gestisce, il canale tv della Federazione Italiana Tennis e Padel – annunciano una nuova partnership pluriennale. Un accordo che, grazie alla condivisione di contenuti di titolarità delle due società, dà ancora più visibilità al grande tennis, in un momento storico eccezionale per questo sport in Italia.(ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now, tutti i tornei Wta 250, Wta 500, Wta 1000 e le Wta Finals.