Standing ovation per l' ex first lady acclamata quasi come fosse lei la candidata alle elezioni

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Chicago, 21 ago. (askanews) – Dopo una lungaalla Convention Democratica, Michelle Obama ha dichiarato: “La speranza sta tornando”, rifacendosi al famoso poster “Hope” di Barack Obama, simbolo della sua campagna del 2008 per diventare presidente. Michelle Obama ha detto che Harris è “una delle persone più qualificate di sempre” per candidarsi alla presidenza. Michelle Obama ha anche ricordato che il tempo che resta per lavorare per l’elezione del duo Harris-Walz è limitato: “Ecco perché dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per eleggere due persone buone e dal cuore grande. Non c’è altra scelta che Kamala Harris e Tim Walz. Nessun’altra scelta.” Michelle Obama.