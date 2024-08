Sport in tv oggi mercoledì 21 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di212024. Sono tre gliprotagonisti in questa penultima settimana di: il ciclismo con la Vuelta a Espana, il tennis con i tornei oltreoceano (Atp Winston-Salem, Wta Monterrey e Cleveland, qualificazioni US Open) e infine il calcio con l’andata dell’ultimo turno delle qualificazioni alla prossima Champions League. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv21digliFace.