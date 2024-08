Simson Ue ha raggiunto 90% stoccaggi gas pronti a inverno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Abbiamol'obiettivo del 90% di capacità dio del gas per l'! Ciò evidenzia la nostra preparazione per la prossima stagione di riscaldamento, basata sul nostro intenso lavoro degli ultimi anni". Lo afferma su X la commissaria europea per l'Energia Kadri. "La Commissione Ue continuerà a monitorare la situazione affinché i livelli dio del gas rimangano sufficientemente elevati".