Secondo alcune indiscrezioni Avengers 5 avrebbe avuto come protagonista Shang-Chi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024)un nuovo rapporto,-Chi era destinato a un ruolo importante in5. Prima del panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego, lo stato del quinto film dei Vendicatori era in sospeso. Precedentemente intitolato: The Kang Dynasty, il filmdovuto averecattivo principale il Kang il Conquistatore di Jonathan Majors e sarebbe stato incentrato sul multiverso. Tuttavia, dopo che Majors è stato giudicato colpevole di aggressione sconsiderata di terzo grado e di molestie nei confronti della sua ex fidanzata, i Marvel Studios hanno abbandonato l’attore e hanno reintitolato il film: Doomsday, con Robert Downey Jr. nel ruolo di Victor Von Doom. Ma prima di tutto ciò, lo-Chi di Simu Liu sarebbe stato uno dei grandi protagonisti di5.