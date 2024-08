Sconcert stasera in tv lo spettacolo di Nino Frassica | le anticipazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Va in onda oggi, mercoledì 21 agosto 2024, dalle 21.30 su Tv8, lodi". Realizzato per Prime Video, e trasmesso adesso in chiaro, è uno show musicale molto particolare, che vede il popolare comico siciliano interpretare a modo suo dei classici, con accostamenti