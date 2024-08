Scocchia illycaffè tazzina al bar potrebbe arrivare a 2 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Negli ultimi 3 anni il prezzo di unadi caffè è aumentato del 15 per cento. Oggi in media un caffè al bar costa 1.50e si stima possaa toccare i 2nei prossimi mesi a causa del prezzo della materia prima, il caffè verde, che è interessato da una elevata volatilità e da un trend rialzista senza precedenti". Lo ha detto Cristina, a.d. di, a margine di un incontro. "Oggi il caffè verde costa 245 cents per libbra, il 66 per cento in più dell'anno scorso, oltre il doppio rispetto a 3 anni fa - ha spiegato- Le cause sono molteplici, la prima è sicuramente il cambiamento climatico chedimezzare i terreni coltivati entro il 2050. Basti pensare a quanto sta succedendo in questi mesi: si passa dalle piogge torrenziali in Brasile alla siccità in Vietnam.