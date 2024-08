Santa Messa in tv e streaming di mercoledì 21 Agosto 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Per assistere alladel 21in tv o, eccoper seguire la celebrazione. Laè un momento in cui si può davvero stare in compagnia di Gesù e poter ottenere molti benefici per l’Anima. Quando si è aoppure la si ascolta in altri L'articoloin tv edi21proviene da La Luce di Maria.