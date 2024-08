Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo aver chiuso di fatto il rubinetto dell’assistenza finanziaria (e militare) agli ucraini Berlino ha trovato nuove ragioni per raffreddare ulteriormente i rapporti con. Infatti con le nuove rivelazioni sull’attentato aldel settembre 2022, ce n’è abbastanza per mettere in grave imbarazzo il governo tedesco. Nuove rivelazioni contro gli ucraini Stanno uscendo nuove prove a supporto del teorema accusatorio per il quale gli esecutori materiali delal1 e 2 sono stati uomini al servizio di. Subito dopo il fattaccio erano emerse indicazioni sul coinvolgimento della CIA. L’anno scorso il New York Times aveva riferito che dei funzionari americani pensavano che il colpevole fosse un’organizzazione filo-ucraina. Infine il premier ungherese Orbán a luglio ha definito questo “atto di terrorismo” come “eseguito sotto ovvia direzione degli americani”.