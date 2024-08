Roma maxi incendio a Cinecittà | gravi ustioni per 4 soccorritori Distrutta l’auto della Protezione civile video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Undi sterpaglie è divampato anella zona trae Torre Spaccata. Quattro, secondo quanto si apprende un vigile del fuoco e tre operatori, sono stati trasportati in ospedale per. “Un collega in particolare, dei vigili del fuoco, portato al Sant’Eugenio è più in difficoltà, ma i medici ci dicono che non ci sono prossimi pericoli, però stiamo aspettando delle valutazioni anche da parte loro”, spiega Massimo La Pietra, direttoredel Lazio, a Rainews24. Quattro ricoverati in codice rosso al Sant’Eugenio L’si è spento “perché è bruciato tutto ciò che poteva bruciare. Adesso le squadre a terra stanno facendo le operazioni di bonifica per evitare che il fuoco riprenda, perché c’è una situazione di vento molto intensa”.