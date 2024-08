Rimini Meeting | in diretta l’incontro Sostenibilità del debito e sviluppo economico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Conti pubblici in rosso, salari più bassi d’Europa, tessuto imprenditoriale in affanno, inverno demografico. Sono ombre sul futuro del nostro Paese. Verso quale tipo dici stiamo dirigendo? Lo stato sociale continuerà ad esserne parte integrante? Tra gli strumenti per rilanciare la crescita, quale ruolo possono giocare la tecnologia, ilcomune europeo e il sistema del credito?