Rehn rischio crescita avvicina un taglio Bce a settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In assenza di chiari segnali del settore manifatturiero europeo, "a mio parere il recente aumento dei rischi per lanell'area euro è un argomento in più per undei tassi al prossimo meeting di politica monetaria della Bce a". Lo ha detto Olli, governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio Bce, secondo la Bloomberg.