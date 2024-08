Regionali si avvicina l’ipotesi dell’election day | cosa significa e tutti i nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Per le elezionidel prossimo autunno si pensa a un election day, cioè ad accorpare la chiamata alle urne per Emilia Roma, Umbria e Liguria in un'unica data. I partiti sono d'accordo, ma la questione non è così semplice.