Ragazzo di 14 anni rischia di annegare nelle acque di Piombino

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Hato dinello specchio di mare davanti al Villaggio Orizzonte in località Perelli a, in provincia di Livorno. ma il pronto intervento degli assistenti bagnanti e dei sanitari hanno permesso il trasporto d’urgenza, con il paziente, un giovane di 14originario di Napoli, vivo e cosciente, all’ospedale di Grosseto. Sono stati attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto intorno alle 15 quando è stattata la richiesta di soccorso per un sospetto annegamento. Sul posto sono intervenute l’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Venturina i cui sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso alla centrale del 118 per un più rapido trasporto in ospedale. Il giovane è stato così condotto al nosocomio grossetano per accertamenti e per le analisi del caso ma, secondo le prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita.