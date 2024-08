Quelle scalate in compagnia del suo cane Daniele Pacini morto in montagna il dolore degli amici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Empoli (Firenze), 21 agosto 2024 – “Era sempre indel suoe della fidanzata. Ogni occasione era buona per partire dalla conquista di una vetta”.non era un semplice appassionato di, ma un vero e proprio alpinista. Uno di quelli che, gambe in spalla, non si spaventava nel salire in alta quota. Lo ricorda così Andrea Poggianti, consigliere comunale e grande amico dello scalatorenel cuneese. Difficile capire cosa sia successo. Le testimonianze di chi era con lui ieri sera saranno decisive per capire i motivi per cui l’alpinista empolese è. Quello che si sa per certo è cheera in cordata per la scalata dello spigolo Vernet, alla cima della Nasta, in valle Gesso, quando è precipitato. Lievemente ferita la compagna che era insieme a lui.