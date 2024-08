Prurito arrossamenti ma anche ustioni | il mix tra sole e alcuni tipi di piante può causare insidiose reazioni sulla pelle

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I benefici di una camminata nel verde, immersi nella natura, come è ormai noto, sono tantissimi. Ci sono però situazioni in cuiuna passeggiata in montagna può trasformarsi in un’esperienza poco piacevole. E a farne le spese può essere lae fiori possono infatti nascondere delle insidie. Il motivo? Alcune sostanze vegetali possono essere causa di un’orticaria, di una dermatite da contatto e non solo.