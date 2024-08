Precipita in cordata morto alpinista toscano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) EMPOLI –inin, Daniele Pacini, 34 anni, di Empoli, èin provincia di Cuneo,ndo mentre era inper la scalata dello spigolo Vernet, alla cima della Nasta, in valle Gesso. La donna impegnata nella scalata con lui è rimasta appesa e ha riportato ferite poco gravi ed è stata trasportata in ospedale a Cuneo. L’intervento di soccorso si è svolto interamente in parete e i tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto operare appesi alle corde con complesse manovre alpinistiche. Il personale sanitario ha tentato la rianimazione cardiopolmonare di Daniele Pacini, ma il medico ha poi dovuto constatare il decesso dell’. L’intervento è stato gestito dal Soccorso Alpino e Speleologico piemontese con il Servizio regionale di elisoccorso.