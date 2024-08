Polizza green | una stangata da 5 miliardi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dal prossimo anno obbligatoria per le imprese la garanzia su terremoti e inondazioni. Per gli assicuratori, che già organizzano un tavolo congiunto, sarà un grande affare. Per le aziende più piccole invece un nuovo costo. E non tutte potranno sopportarlo.