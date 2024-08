Pichetto ' bene l' avvio del giacimento Argo Cassiopea'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "E' un'operazione molto attesa che rappresenta un passaggio determinante per aumentare la sicurezza e l'indipendenza energetica del territorio e dell'intero Paese: poter contare su forniture certe di energia e' un imperativo non più rimandabile. Come Mase e come governo continuiamo nell' obiettivo di trasformare il nostro sistema energetico per soddisfare la crescente domanda di energia e allo stesso tempo ridurre le emissioni globali. Un impegno che richiede un mix energetico adeguato e una collaborazione robusta tra istituzioni, Paesi e industrie". E' quanto dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, sull'parte di Enimed del, nell'area di Gela.