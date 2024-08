Perché Sonego è ai quarti senza giocare a Winston-Salem | jolly per la classifica e prossimo avversario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lorenzoè aidi finale nell’ATP 250 di, ultimo torneo di preparazione dello swing americano in vista dell’imminente US Open 2024. Il torinese, esentato dal primo turno grazie ad un bye (è il n.10 del seeding), ha cominciato positivamente il suo cammino in North Carolina battendo nettamente lo svizzero Dominic Stricker per 6-4 6-1. Poche ore dopo il match, nella notte italiana, è arrivata inoltre la notizia del forfait da parte del suoagli ottavi di finale, Shang Juncheng. Il cinese, dopo aver sconfitto l’argentino Mariano Navone per 7-5 6-3, si è infatti ritirato dal torneo statunitense per motivi ancora ignoti (presumibilmente un problema fisico che rischiava di compromettere la sua partecipazione a New York) dando via libera a