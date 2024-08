Perché i litigi sono spesso una perdita di tempo

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Molte persone amano discutere o polemizzare, ma in realtà vogliono solo sottrarsi a una serie di emozioni difficili da sopportare. È per questo che bisogna imparare a non cedere alle loro provocazioni, spiega il filosofo Alain de Botton. Leggi