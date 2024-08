Papa Francesco il suo pensiero verso la guerra

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 agosto 2024), camminando con un bastone, è entrato nell’Aula Paolo VI, per l’udienza generale. “Quanti sposi novelli!”, ha subito esclamato. “Il nostro mondo, segnato da guerre e divisioni, ha più che mai bisogno dei frutti dello Spirito Santo. A partire dalle vostre famiglie e dai vostri ambienti di lavoro, portate nella vostra vita quotidiana amore, pace e bontà”, ha affermato ilnell’udienza generale salutando i pellegrini polacchi. Aggiornamento ore 7.10 “Le vostre preghiere per l’intercessione della Madonna di Jasna Gora, alla quale così numerosi vi recate in pellegrinaggio a piedi in queste settimane, concedano al mondo il dono della tanto desiderata pace”, ha detto. Aggiornamento ore 10.10 “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che soffre tanto, non dimentichiamo il Myanmar, il Sud Sudan, il Nord Kivu, e tanti Paesi che sono in