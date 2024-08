Ormeggi abusivi a Nisida 500 imbarcazioni in una zona di mare di 21 mila mq

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Guardia di Finanza Roan Napoli ha sequestrato tre aree di, titolari delle concessioni sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria I militari della Stazione Navale di Napoli, nel corso di un servizio di polizia demaniale, sono intervenuti in Localitàdel Comune di Napoli, al fine di verificare la regolarità delle concessioni demaniali e l’effettiva occupazione degli specchi acquei in concessione perdi tipo stagionale. Durante le attività, è stato accertato che nr. 3 soggetti, titolari di concessione demaniale marittima, hanno aumentato lo specchio acqueo a loro assegnato, occupando abusivamente zone diadiacenti rispettivamente per circa 3.954 mq, 7.436 mq e 9.644 mq per un totale di circa 21.