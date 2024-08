Operaio muore incastrato in macchinario

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 18.20 Undi 22 anni è mortoin un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto a Monza, all'interno di una azienda che si occupa di servizi ambientali. Il giovane sarebbe stato risucchiato dalmentre operava vicino al nastro. Immediati i soccorsi, ma per il 22enne non c'è stato niente da fare.