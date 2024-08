Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario a Monza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Undi 22 anni è morto dopo essere rimastoin un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti, mentre si trovava al lavoro anell'azienda Corioni, che si occupa di servizi ambientali. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16. Sul posto, in via Comunale per Cinisello, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura di