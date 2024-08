One Piece S2 | ancora due attori per ruoli molto attesi dai fan

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il cast della seconda stagione di Onecontinua ad accogliere volti nuovi, alcuni di questi pronti ad interpretaredai fan. Deadline questo pomeriggio ha riferito che Netflix ha portato a bordo dei nuovi episodi gliKatey Sagal (Sons of Anarchy) e Mark Harelik (Presunto Innocente). La fonte ha aggiunto che i duedaranno volto a due personaggi del manga originale One. La Sagal, infatti, interpreterà la “dottoressa Kureha“, personaggio tra l’altro accostato in passato a Jamie Lee Curtis, mentre Harelik sarà “dottor Hiriluk“. Nel manga originale, Kureha è un’alleata dei Pirati di Cappello di Paglia, è una dottoressa di Drum Island, dove è a capo degli Isshi-100. Hiriluk è un ladro diventato dottore di Drum Island.