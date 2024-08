Omicidio Sharon Verzeni i genitori sentiti per ore in caserma Resta il mistero

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate tre settimane fa, di notte mentre camminava da sola, a Terno d’Isola, continua a rimanere un. Gli inquirenti negli ultimi giorni hanno sentito i parenti della vittima, per provare a trovare qualche indizio su di lei che possa aiutare a fare luce sul delitto. Dopo la sorella, il fratello e il cognato,lunedì per quasi sei ore dai carabinieri, ieri ad esseri ascoltati per circa 7 ore sono stati, di nuovo, iMaria Teresa Previtali e Bruno