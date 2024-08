Nomine | Tajani ' ma visto Arianna Meloni ad incontri'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Con Berlusconi è successo, è un nervo scoperto. Non posso escludere quello che ha detto Sallusti, è un giornalista serio. Se ha scritto quello che ha scritto, avrà avuto le sue informazioni. In Italia cose simili sono già accadute. Non ho notizie, dico solo che è verosimile. Onestamente poi non ho maipartecipare asulle". Lo afferma il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, in un'intervista a 'La Repubblica'.