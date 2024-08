Nomine | Bonelli ‘Procura Roma smonta complotto da Governo procurato allarme’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 ago. (Adnkronos) – “La Procura disi è espressa: non esistono fascicoli intorno al casoe alle ?presunte attenzioni? giudiziarie poste su Arianna Meloni. IlMeloni si è reso protagonista di unallarme, questa è la verità”. Lo afferma il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo. “Le affermazioni di complotti e persecuzioni immaginarie -aggiunge- sono solo un tentativo di nascondere l’incapacità del. Non c’è spazio per falsità e strategie: diffondere notizie false non è opinione, è menzogna. Mentre i cittadini affrontano il carovita e servizi pubblici inadeguati, ilpreferisce creare illusioni anziché affrontare i veri problemi. È ora di smetterla”. “La presidente Meloni -conclude- deve venire in Parlamento e spiegare chi la starebbe perseguitando. Basta con le strategie pericolose e inaccettabili.