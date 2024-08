Nave bloccata in Argentina non è vaiolo delle scimmie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È risultato negativo il test di laboratorio sul membro dell'equipaggio dellaalla rada sul Rio della Plata dalle autorità sanitarie argentine per un caso sospetto di(Mpox). Il ministero della Salute ha confermato che l'esame ha scartato l'ipotesi del virus, secondo quanto riportano i media locali. Labattente bandiera liberiana, la Ina-Lotte, era entrata ieri nelle acque del fiume argentino, in arrivo dal porto di Santos, in Brasile. Le autorità avevano attivato il protocollo di emergenza dopo che l'agente marittimo dell'imbarcazione aveva informato che uno dei membri dell'equipaggio, aveva lesioni cutanee di tipo vescicolare sul tronco e sul viso, compatibili con sintomi del Mpox.