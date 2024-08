Napoli incontro tra Manna e il Brighton per chiudere Gilmour Poi si cercherà l’intesa definitiva per Lukaku

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il ds dela Londra pertre colpi. Gli ultimi aggiornamenti da Sky: il primo colpo dadal. Il direttore sportivo sta incontrando il club inglese per concludere l’affare. Capitolo: ilnon andrà oltre i 30 milioni per il belga. L’offerta è di un prestito con obbligo di riscatto ma alle cifre stabilite dal club azzurro che è fiducioso divisti anche gli esuberi del Chelsea. Poi c’è McTominay su cui ilcontinua a nutrire interesse., ilnon va oltre il prestito con obbligo a 30 milioni A Sky fanno il punto della situazione sul lavoro dia Londra «in corso con ilper. Sidi trovare anchecon il Chelsea per. Ilnon va oltre i 30 milioni con un prestito con obbligo di riscatto.