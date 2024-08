Napoli 63enne trovato morto in casa Fermato il coinquilino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un uomo di 63 anni è statosenza vita nella propria abitazione a. Stando ad una prima ricostruzione dellla vicenda, ancora da chiarire e su cui sono al lavoro i Carabinieri della stazione di Fuorigrotta, l'uomo sarebbeal termine di una colluttazione avvenuta con il, un uomo di 46 anni. Quest'ultimo è stato già bloccato dagli inquirenti. Il decesso è avvenuto in via Venezia Giulia, in un quartiere ad ovest di