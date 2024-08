MotoGP | nelle stagioni 2025 e 2026 il Mondiale si aprirà in Thailandia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024)diildiinsul Chang International Circuit di Buriram. In calendario dal 2018, il GP diospiterà per la prima volta le gare di esordio delle prossime due annate. Secondo il programma provvisorio della stagione, l’appuntamento sarà per il 2 marzo.quattro edizioni disputate in, 2020 e 2021 no causa covid, Marc Marquez ha vinto due volte (2018, 2019). Un successo per Miguel Oliveira (2022) e uno per Jorge Martin (2023).ilsiinSportFace.