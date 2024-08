Morto a Napoli per dose di coca arrestato omicida

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è un arresto per l’omicidio di Gennaro Fedele, l’uomo di 63 anni trovato cadavere in un’abitazione del quartiere di Cavalleggeri d’Aosta, a. A finire in manette è Gennaro Angiolino, 46 anni. Angiolino, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe preso a pugni la vittima, al culmine di una lite nata per la spartizione di dosi di droga, verosimilmente destinate al consumo personale. I traumi ne avrebbero causato la morte: la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. L'articoloperdiproviene da Anteprima24.it.