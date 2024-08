Mobilità responsabile un confronto a Pietrastornina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà a, venerdì 23 agosto alle ore 10, la mostra storica “I pompieri di Avellino – Pompieropoli”, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, dal Circolo “Petra Strumilia”, dal Comune di Pietrastonina e dall’Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato, per illustrare e promuovere la difesa della vita e la cura del territorio. Alla manifestazione, in onore del fondatore del Circolo “Petra Strumilia”, prof. Mario Piantedosi, direttore didattico che ha dedicato una vita alla gioventù locale, parteciperanno, fra gli altri, il presidente dell’Associazione socioculturale, Matteo Piantedosi, ed il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, cittadino onorario del comune di, per sottolineare l’importanza dell’educazione stradale nelle scuole ai fini della “”.