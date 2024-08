Minicar incendiata davanti al municipio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sarebbe doloso l’incendio che ha distrutto completamente unaad Alserio. L’esplosione provocata dal rogo ha spaventato tutto il paese nella serata di lunedì e a preoccupare maggiormente è il fatto che è successo proprioaldi Alserio in via Carcano. A seguito dell’esplosione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Erba, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e abitanti, preoccupati dall’intensità del rogo. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti sul luogo anche i Carabinieri e il personale del 118 per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.