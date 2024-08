Milan infortunio per Morata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Alvaroè stato uno dei protagonisti della prima giornata. Entrato dalla panchina, il centravanti ha avviato la rimonta delcontro il Torino. Purtroppo, pero', Fonseca dovrà fare a meno dello spagnolo nelle prossime due partite. L'attaccante dovrà rimanere fermo per circa tre settimane. Il calciatore, infatti, ha riportato un problema muscolare più grave del previsto e s alterà la seconda e la terza giornata.sarà out quindi contro Parma e Lazio oltre che nelle partite di Nations League con la sua Nazionale per poi tornare nel 4° turno di Serie A. Al suo giocherà ancora una volta Jovic (partito titolare anche contro il Torino) con Leao, Pulisic e Chukwueze a supporto del centravanti serbo.