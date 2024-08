Migranti | Kelany Fdi ' oggi su diritto asilo controlli approfonditi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "I dati del ministero dell'Interno sulla cessazione del permesso di sorno per 305 stranieri che si erano dichiarati perseguitati nel Paese d'origine, salvo poi tornarvi senza alcun problema da ‘turisti', indica la serietà con cui questo Esecutivo sta affrontando il problema dell'immigrazione irregolare. Nei primi sette mesi del 2023, infatti, i casi di cessazione per lo stesso motivo erano stati 29. Dal primo gennaio al 31 luglio ci sono stati anche 145 casi di revoca del permesso di sorno, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo del 2023, e sono 1.535 i procedimenti di cessazione o revoca in corso, contro gli 89 di un anno fa. Un incremento sostanziale che dimostra comeal Viminale si faccianosull'applicazione deldi".