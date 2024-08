Metrò del Mare | in meno di un mese circa 9000 passeggeri tra le due Costiere

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildelcontinua a confermarsi una risorsa fondamentale per la mobilità turistica in Campania. Tra il 20 luglio e il 6 agosto, oltre 8.500hanno utilizzato il servizio, con 5.527 persone trasportate durante la settimana lungo la tratta tra il Cilento e la Costiera Amalfitana, e 3.000che, nel fine settimana, hanno raggiunto località come Agropoli, San Marco, Acciaroli, Palinuro e Camerota partendo da Salerno. Il commento del consigliere Cascone A diffondere questi numeri è Luca Cascone, consigliere regionale e presidente della Commissione Trasporti di Palazzo Santa Lucia. “Un risultato più che ottimo che dimostra come questa infrastruttura sia diventata cruciale per la mobilità turistica della regione“, ha commentato Cascone sui social, sottolineando l’importanza crescente deldelper il turismo campano.