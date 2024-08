Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mosca non terrà colloqui con l'dopo l'attacco di Kiev alla regione di Kursk finché il nemico non sarà completamente sconfitto: lo scrive su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry. "Tutto è andato a posto dopo che i neonazisti hanno compiuto un atto di terrorismo contro la regione di Kursk. Le chiacchiere sulla pace meravigliosa fatte da mediatori non autorizzati sono finite. Ora tutti capiscono, anche seo lo dice pubblicamente, che non ci saranno colloqui finché il nemico non sarà completamente sconfitto", si legge nel messaggio.