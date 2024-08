Mattarella a Rimini | Rimettere al centro la persona l’essenziale sta nell’incontro con l’altro

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 21 Agosto 2024, 12:05 In occasione della 45esima edizione del Meeting di Comunicazione e liberazione di, iniziato ieri, il presidente Sergioha fatto un discorso riguardo la situazione attuale nel mondo. Il presidente sottolinea che a fronte delle nuove chances disponibili per l’umanità, ci troviamo immersi nell’orrore delle guerre in L'articolo: “allastacon” proviene da Il Difforme.